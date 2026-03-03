Guardiola avanza una Ley de Apoyo a las Familias para fomentar la natalidad que reconozca su "valor social"

La candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en el debate de investidura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado una Ley de Apoyo a las Familias para el Fomento de la Natalidad que reconozca su "valor social".

"Que les ayude en su día a día, en la conciliación, en la vivienda, en el transporte y en la educación. Especialmente a las familias numerosas y a aquellas que tienen personas dependientes a su cargo", ha señalado.

Esta ley ha sido una de las normas que ha enumerado Guardiola en su discurso en el debate de investidura como presidenta del Ejecutivo regional, que se ha iniciado este martes en la Asamblea de Extremadura.

También se ha referido a que se seguirá modernizando la relación con la Administración para que sea "más humana, más rápida y más cercana" y se aprobarán medidas para mejorar la atención ciudadana y simplificar trámites.

También se seguirá avanzando en digitalización, momento en el que ha valorado que se han pasado de 100 trámites digitalizados a más de 700. "No vamos a frenar", ha apuntado.

"La transformación digital es calidad de vida, es productividad y es tiempo que la gente recupera. Por eso vamos, a aprobar una nueva Ley de Simplificación Administrativa, Digital e Inteligente que prepare a la Junta de Extremadura, que adapte la Administración al tiempo que vivimos, y a la forma en la que hoy se relacionan ciudadanos y empresas", ha remarcado.

(Más información en Europa Press)