Guardiola comparte con la plataforma ciudadana por la reapertura de Cirugía Vascular en Cáceres los "avances" en el tema

Reunión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, con la plataforma ciudadana para la reapertura del servicio de Cirugía Vascular de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha compartido con la plataforma ciudadana para la reapertura del servicio de Cirugía Vascular en Cáceres los "avances" para poder lograr esta cuestión.

Esto durante un encuentro mantenido este miércoles, día 27, y al hilo del cual la presidenta extremeña ha recordado que el citado servicio lleva más de cinco años cerrado.

Así, en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, Guardiola ha incidido en que el objetivo es la reanudación del servicio de Cirugía Vascular en Cáceres "con todas las garantías para los pacientes". "Nuestro compromiso es claro: garantizar la igualdad de acceso a la Sanidad en toda Extremadura", ha espetado.

