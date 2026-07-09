Guardiola comunica a la Asamblea las circunstancias "excepcionales" para el Debate del Estado de la Región de este año

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a su llegada al debate sobre el Estado de la Región de Extremadura en junio de 2025 - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comunicado a la Presidencia de la Asamblea las circunstancias "excepcionales" a su juicio podrían darse este año para la celebración del Debate sobre el Estado de la Región tras el adelanto electoral del pasado mes de diciembre.

Así, la jefa del Ejecutivo autonómico se ha dirigido a la Presidencia de la Cámara autonómica para mostrar sus argumentos de cara a la celebración de dicho debate en esta ocasión, para que, como corresponde, sea la institución parlamentaria la que determine la convocatoria o no del mismo.

De este modo, la Junta de Extremadura considera que concurren circunstancias que "desvirtúan" el "sentido original" de la celebración de dicho debate este año, y así lo ha comunicado a la Presidencia de la Asamblea, "dentro del pleno respeto a sus prerrogativas", para que sea la Cámara regional la que decida al respecto, apuntan a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

En esta línea, la Junta recuerda que el Reglamento de la Asamblea excluye la celebración del citado debate en año electoral, y entiende que "esa previsión responde la lógica de que se trataría de analizar la acción de un gobierno que está a punto de someterse a las urnas o que acaba de constituirse tras ellas".

Sobre este asunto, cabe recordar que la Presidencia de la Asamblea ha solicitado la elaboración de un informe jurídico con el fin de analizar la situación "desde la perspectiva reglamentaria", y el cual una vez emitido será trasladado a los grupos parlamentarios para su conocimiento.