Guardiola confía en validar el decreto de medidas fiscales que PSOE y Vox han "respaldado" al negociar el presupuesto

MÉRIDA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que no entendería que no saliera adelante en el parlamento regional el decreto de medidas fiscales urgentes en materia tributaria porque su contenido cuenta con el "ok" tanto del PSOE como de Vox, puesto que ambos partidos las han "respaldado" durante las negociaciones de los fallidos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

"Espero que impere la sensatez y que se prioricen las necesidades de los extremeños", ha señalado Guardiola, preguntada sobre el futuro del el Decreto-Ley 1/2025, de 23 de enero, de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, aprobado en Consejo de Gobierno tras la retirada del proyecto de ley de presupuestos.

Un decreto con el que el Ejecutivo extremeño pretende dar respuesta al "problema social importante" de la vivienda, especialmente para los jóvenes, a quienes se facilita el acceso con estas medidas, según Guardiola.

Además, es un decreto que "contiene las medidas que ya habían respaldado tanto Vox como el Partido Socialista en las negociaciones" mantenidas sobre los presupuestos, por tanto, no entendería, ha reconocido, que ahora rechazaran "un decreto al que ya habían dado su visto bueno y su ok".

