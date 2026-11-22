La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto al líder del PP en Lleida, Xavi Palau - EUROPA PRESS

LLEIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que PP y Vox saben "caminar de la mano" por un proyecto de país en un momento que, a su juicio, es fundamental para España.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este domingo en Lleida junto al secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, y el líder municipal en la Paeria, Xavi Palau.

Guardiola ha asegurado que su formación no ha "cedido" ante Vox en su gobierno, sino que ambas han concentrado sus esfuerzos en lo importante, como la bajada de impuestos y reforzar los servicios públicos con la dinamización de la economía.

"En Extremadura no se renuncia a las políticas de igualdad, no se renuncia a las políticas de diversidad, y lo que hemos hecho ha sido concentrar todos los esfuerzos en aquello que nos une", ha dicho al ser preguntada por el pacto que le permitió formar gobierno y que podría darse en el Ejecutivo central tras las elecciones generales.

"CABE TODO EL MUNDO"

La presidenta extremeña ha lamentado "ocho años de 'sanchismo', cuatro de los últimos sin Presupuestos Generales del Estado, a la deriva, sin rumbo y un Gobierno absolutamente rodeado de corrupción".

Por ello, ha afirmado: "España necesita realmente un cambio y es lo que queremos ofrecer. Nosotros tenemos un proyecto de país y, además, un proyecto donde cabe todo el mundo".

Guardiola ha asegurado que "Catalunya necesita que se vuelva a hablar no solo del separatismo, no solo del independentismo, sino de los problemas de los catalanes", la vivienda, la sanidad, la educación y la sanidad.

"En Extremadura, en 2023, demostramos que otra forma de gobernar era posible. Y un cambio que se ha refrendado hace menos de un año con el 43,2% de los votos de todos los extremeños", ha agregado.

Y ha pedido concentrar el voto en la candidatura del PP de Roger Melero en Lleida, provincia en la que los populares no obtuvieron representación en las pasadas elecciones generales.