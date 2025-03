Guardiola dice sentir "vergüenza" por el no del PSOE al manifiesto por el 8M y le acusa de cruzar la "peor línea roja"

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confesado sentir "vergüenza" por el rechazo del PSOE a suscribir el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer y le ha acusado de cruzar la "peor línea roja" contra la igualdad.

"Siento vergüenza como presidenta de la Junta de Extremadura, pero siento vergüenza, sobre todo, como mujer extremeña. Es un día terrible para esta tierra", ha asegurado Guardiola en un vídeo en 'X' recogido por Europa Press.

En este sentido, la presidenta extremeña ha considerado que el PSOE, con este rechazo, se pone "en contra" del feminismo, de las mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual, de la unión y de la ciudadanía.

Por ello, en su opinión, el PSOE ha cruzado la "peor línea roja" contra la igualdad "únicamente por intereses políticos" y ha indicado que no firmar el manifiesto por el 8M es "más que un error". "Es una mala noticia, es enfrentar a costa de los derechos y del dolor de las extremeñas", ha asegurado.

"Estamos ante un PSOE irreconocible, dispuesto a usar a las mujeres para su propaganda y centrado en el ruido. Hoy faltan el respeto a las instituciones y a las personas. Las excusas que ha dado el PSOE de Extremadura para no unirse al manifiesto no tienen nada que ver con las mujeres, ni con la verdad, ni con una lucha justa por la igualdad", ha asegurado la presidenta.

María Guardiola ha reafirmado que en la igualdad y en el feminismo "no hay siglas, no hay partidos, no hay cálculos electorales" y en esta cuestión, y "por respeto a las mujeres que sufren y que han sufrido violencia machista", entiende que "no deberían usarse estrategias políticas de enfrentamiento".

Para la líder del Ejecutivo extremeño, el PSOE en la región ha roto "todos los límites morales e institucionales" y en un día como el 8M, donde los partidos no tendrían "que ser protagonistas, sino la igualdad y su reivindicación", ha decidido "sacar la cabeza y negar su firma, perjudicando a las extremeñas".