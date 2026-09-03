Guardiola y Gragera se reúnen para avanzar en los proyectos de los PGEx 2026 referidos a Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, interviene en una rueda de prensa en las antiguas casas consistoriales - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han mantenido este pasado miércoles, día 2, una reunión de trabajo en la que han abordado proyectos de interés para la ciudad como los contemplados en los Presupuestos Generales de la comunidad (PGEx) para este 2026 en aras de ver "objetivos temporales" y que se puedan ir materializando.

En este sentido, ha recordado que los presupuestos generales de la Junta se aprobaron definitivamente en el mes de julio y ha hecho hincapié en que "atienden y reflejan muchas de las reivindicaciones que ha ido manifestando y pidiendo la ciudad de Badajoz durante los últimos años".

Así, se ha tratado de una reunión de trabajo "para ir viendo objetivos temporales" e "ir materializando todos aquellos proyectos que están incluidos en los presupuestos", además de aquellas necesidades que la ciudad también mantiene "abiertas" en distintos ámbitos.

De esta manera se ha pronunciado Ignacio Gragera a preguntas de los medios sobre esta visita institucional de Guardiola a la capital pacense, a tenor de la cual el alcalde ha agradecido su presencia en la ciudad y que, en cierto modo, "haya querido abrir el curso político, si se quiere decir así" en la misma.

Asimismo, se ha mostrado "muy contento" y "muy ilusionado", a la par que se ha mostrado "absolutamente convencido" de que en este periodo o curso político que se abre van a ir viendo cómo avanzan grandes proyectos para la ciudad "que tanto tanto tiempo llevamos demandando y esperando".

Interpelado por algún proyecto más que no aparezca en los PGEx y que hayan podido abordar, Gragera ha aseverado que tienen que hablar de cosas a futuro y ha apuntado que es algo que también le ha planteado de cara a las cuentas del año 2027.

"Obviamente estamos trabajando en esas propuestas, en esas medidas que creo que la ciudad tiene también la ambición y las ganas de ver materializadas. Y, desde luego, estoy convencido de que así será", ha señalado, dado que "la presidenta no solo mostró su predisposición, sino también su cariño por todos nosotros".

Ignacio Gragera, que ha agradecido la visita de la presidenta extremeña, ha explicado que esta última también ha participado en el Concurso de Desayunos de la ciudad, del que ha destacado que "se ha convertido en el gran animador de Badajoz durante los meses de verano" y del que "ya queda muy poquito" para su finalización, de ahí que haya animado a participar a quienes no lo hayan hecho hasta ahora porque "merece la pena"

De este modo, ha querido aprovechar esta oportunidad para invitar a Guardiola para que participase en el concurso de manera activa y que pudieran pasar "un rato divertido y distendido" con los compañeros del ayuntamiento en una visita que posteriormente se tradujo en la citada reunión de trabajo.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, durante la presentación de una serie de certificaciones del Servicio Municipal de Aguas.