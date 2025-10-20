Guardiola inaugura el viaducto que protege el Puente de Alcántara para el que pedirá el Patrimonio de la Humanidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y otras autoridades en la inauguración del nuevo viaducto de Alcántara - EUROPA PRESS

ALCÁNTARA (CÁCERES), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este lunes el nuevo viaducto junto al Puente Romano de Alcántara (Cáceres), que servirá para proteger a este monumento, y que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros.

El nuevo viaducto, de 267 metros de hormigón y acero, permitirá el tráfico rodado y peatonal, a la vez que experimentar la "historia viva" de su vecino Puente Romano de Alcántara en un entorno además de "gran valor" como el Parque Natural del Tajo Internacional Reserva de la Biosfera Transfronteriza.

De este modo lo ha señalado Guardiola en el acto de inauguración del viaducto, donde ha anunciado que además se va a convertir la antigua carretera en un camino peatonal iluminado para cerrar así un itinerario "accesible", uniendo "lo mejor dos épocas y dos obras maestras".

En este marco, además, la presidenta extremeña ha avanzado igualmente que el Gobierno regional va a iniciar los trámites necesarios para pedir a la Unesco que el Puente Romano de Alcántara sea declarado Patrimonio de la Humanidad, "porque por supuesto lo merece".

