Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "no debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene un "problema personal" con ella al dirigirse en términos como "pasar por el aro" o por pedir su "cabeza", así como por insultarla y atacarla, apuntando nuevamente hacia un supuesto machismo del líder de ultraderecha.

"No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y además lo hagamos con firmeza", ha insistido este lunes en respuesta a los medios de comunicación sobre unas declaraciones suyas en las que replicaba a Vox que no iba a pasar por el aro de Vox como había planteado previamente Abascal si quiere volver a gobernar en Extremadura.

"Yo creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. Debe tener algún problema personal conmigo porque no debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria", ha señalado Guardiola, para argumentar que por ello Abascal pide "que pase por el aro" o su "cabeza", así como le ataca o insulta, ha dicho, en sus declaraciones.

Sobre su relación con Vox a partir del 21 de diciembre y si volvería a gobernar con la formación de Abascal, ha señalado que "siempre" ha sido "muy clara", y que así lo ha sido durante los dos años y medio de gobierno, para añadir que los extremeños saben "perfectamente" cuáles son los "límites" que han tenido y que van a seguir teniendo.

En todo caso, ha rechazado entrar en debate con Abascal, porque con quien quiere hablar "de las dos personas que aparecen en el cartel de Vox es con el extremeño", es decir, con el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, a quien no ha citado, porque su objetivo es "hablar de Extremadura".

"Lo que quiero es debatir con la persona que se va a presentar a las elecciones en esta región, que no es el señor Abascal", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que el presidente de Vox es un "turista" en Extremadura.

