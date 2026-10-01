Guardiola invita "no hacer caso a los cenizos" y dice que 2027 será "clave" para cerrar el "círculo del cambio" político

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, interviene en la Junta Directiva Autonómica y Comité Ejecutivo del partido - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha invitado a "no hacer caso a los cenizos" y ha considerado que 2027 será un año "clave" para cerrar el "círculo del cambio" político en la región.

Así, ha considerado "importantísimo" que el PP gane las elecciones municipales en 2027 y que gobierne en las diputaciones provinciales para "limpiar", "abrir puertas y ventanas" y "levantar las alfombras".

"Nos jugamos mucho. Nos estamos jugando que las togas sigan siendo independientes. Nos estamos jugando que no se hagan ficheros de periodistas. Nos estamos jugando que las instituciones no se usen como cortijo de absolutamente nadie. Las instituciones no son agencias de colocación", ha asegurado.

De este modo, ha incidido la 'popular' en que ya se ha hecho "lo más difícil" que es gobernar la Junta de Extremadura. "Hemos hecho lo más complicado y esto no pasa porque sí, esto no es casualidad, esto es trabajo y esto es confianza. Tenemos la confianza de cientos de miles de extremeños a los que, por supuesto, no vamos a defraudar", ha sentenciado.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica y Comité Ejecutivo del Partido Popular de Extremadura que se ha celebrado este jueves en Mérida.

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