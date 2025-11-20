Guardiola lamenta que Sánchez sólo acude a la región a intentar "blanquear su imagen" y a lanzar "mentiras"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en declaraciones a los medios en Monterrubio de la Serena (Badajoz) - EUROPA PRESS

MONTERRUBIO DE LA SERENA (BADAJOZ), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, haya acudido este pasado miércoles a la comunidad únicamente, ha dicho, a intentar "blanquear su imagen" y a lanzar "mentiras".

"Yo ayer lo que vi fue un espectáculo bochornoso de un presidente de un Gobierno que ha querido o ha intentado blanquear y lavar su imagen. Lo que vi y lo que escuché fueron muchas mentiras", ha espetado en alusión al acto celebrado en Mérida por el PSOE con participación de Pedro Sánchez y del candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo.

En esta línea, Guardiola ha reconocido también que le pone "los pelos de punta" escuchar a Gallardo, que tal y como ha recordado está imputado por prevaricación y tráfico de influencias, "presumir y sacar pecho de que no ha enchufado a su hermana en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en la Diputación de Badajoz cuando ha presidido las instituciones".

"¿Ustedes alguna vez han presumido de no atracar un banco o de no robarle la cartera a un vecino?", ha preguntado la presidenta de la Junta, quien ha lamentado que esto es lo que hizo Gallardo este pasado miércoles en el acto socialista de Mérida.

"Esto es lo que tuvimos que escuchar ayer todos los extremeños por parte del señor Gallardo, presumir de que su hermana trabaja en una gran superficie y no ha sido una enchufada más", ha criticado Guardiola, quien rechaza que ésta sea la manera de "entender" las instituciones y el uso del dinero público, y quien ha considerado que por este tipo de planteamientos los socialistas "deberían estar lejos de la política y de las instituciones".

De este modo se ha pronunciado Guardiola a preguntas de los medios este jueves durante una visita técnica realizada al regadío de Monterrubio de la Serena (Badajoz), en la que ha estado acompañada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

