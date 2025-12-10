Guardiola muestra sus condolencias por la muerte de Robe: "Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura"

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe' - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado sus condolencias por la muerte del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, Robe.

"Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz", ha destacado Guardiola.

De igual forma, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la presidenta extremeña también ha enviado un abrazo a la familia, amigos y todos los seguidores de Robe que "hoy le lloran".