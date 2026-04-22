Guardiola no dará "ni un paso atrás" en igualdad y va a "cumplir" el acuerdo con Vox para "mejorar" Extremadura

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en el debate de investidura a fecha 22 de abril de 2026 - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha defendido el "buen" acuerdo de gobierno alcanzado con Vox para "mejorar" Extremadura, que según ha incidido va a "cumplir", y con el que ha dicho que no se dará "ni un paso atrás" en materia de igualdad.

"Nunca fue negociable y no lo será, como tampoco lo son los derechos de las personas LGTBI", ha espetado Guardiola, quien ha reprochado a la izquierda que a su juicio esté "alentando el miedo" y "constantemente lanzando bulos" sobre la hipotética incidencia del acuerdo de gobierno con Vox en materia de igualdad, por ejemplo.

En este punto, ha remarcado que su ejecutivo cree "firmemente en la libertad" y gobierna "para todos", frente a las "trincheras morales" que a su juicio practica constantemente la izquierda; y ha insistido también en que ella practica un feminismo "de hechos y resultados".

"Defendemos una convivencia libre de sectarismos, porque Extremadura es plural y convive sin ese odio que ustedes constantemente se están montando", ha espetado en su turno de respuesta a los grupos parlamentarios tras la intervención de éstos este miércoles en la Asamblea en el debate de investidura de la 'popular' como presidenta de la Junta.

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