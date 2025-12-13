Guardiola pide a los votantes "defraudados" con el PSOE "un voto de confianza" para tener "un Gobierno limpio"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, en un acto público en Navalmoral de la Mata - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección en las elecciones del 21D, María Guardiola, ha llamado este sábado a los votantes "defraudados" con el PSOE, a los que ha pedido "un voto de confianza", para lo que "no hace falta mirar las siglas", sino que quieren "un gobierno limpio, con ganas de trabajar y de avanzar".

"Me gustaría dirigirme a todos esos extremeños que un día votaron al PSOE, pero que hoy se sienten defraudados por ver en lo que se ha convertido este partido", a los que Guardiola ha trasladado que "aquí tienen una opción seria y responsable".

"Aquí cabéis todos, aquí no se pide a nadie que agache la cabeza ante la corrupción y el machismo", sino que éste "es un proyecto que escucha y que habla de la tierra y que cumple sus compromisos", ha señalado María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en un acto electoral en el que ha participado este sábado junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata

En su intervención, la presidenta del PP extremeño ha resaltado que su gobierno "ha dejado a un lado las promesas huecas" y "cumple con realidades", tras lo que ha lamentado que lo que tienen "en frente son líos, una montaña de mentiras operetas, juicios pendientes, sobres y escándalos cada semana", ha apuntado: "¿Qué digo cada semana? Ya son cada día", ha apuntado.

(Más información en Europa press)