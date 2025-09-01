Guardiola pone el nuevo centro de salud de Los Santos de Maimona como símbolo de la igualdad de oportunidades

La presidenta de la Junta, María Guardiola, entre las autoridades asistentes a la inauguración del nuevo centro de salud de Los Santos de Maimona (Badajoz) - JUNTA DE EXTREMADURA

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Los Santos de Maimona (Badajoz), en el que se han invertido más de 3,2 millones de euros, y que ha situado como "símbolo" de la igualdad de oportunidades.

"Hoy es un día muy feliz, hoy es una jornada de celebración para todos, que va a marcar un antes y un después, no sólo para este municipio, no solo para Los Santos de Maimona, sino para el conjunto de la sanidad rural, porque estamos inaugurando un nuevo, un moderno y funcional centro de salud", ha afirmado la presidenta.

Guardiola ha recordado que este centro "da respuesta a una demanda ciudadana", pero también supone un "pasito más" en la "modernización" y "refuerzo" de la atención primaria que está impulsando del gobierno de la Junta de Extremadura".

La presidenta extremeña ha subrayado que la inversión en políticas sociales para su gobierno es "crucial" y uno de sus ejes "fundamentales" es la sanidad, y ha añadido que desde la llegada al Ejecutivo autonómico, han escuchado las inquietudes de los vecinos, y también los retos que plantean los profesionales sanitarios.

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y del alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado.

"Hoy, con mucho orgullo, podemos decir que tenemos y que inauguramos un centro de salud que es mucho más accesible, que tiene una tecnología avanzada, que está formado por espacios muy dignos y que tiene una cartera de servicios muchísimo más amplia", ha añadido Guardiola.

UN CENTRO SANITARIO DEL SIGLO XXI

"Este centro de salud, para todos nosotros, es el símbolo de la igualdad de oportunidades. Nosotros queremos que ni la edad, ni la distancia, ni la movilidad tengan que condicionar una atención sanitaria humanizada, de calidad y adaptada a las necesidades de cada persona", ha defendido la presidenta.

En este sentido, ha reiterado que su ejecutivo quiere que la vida en los pueblos se desarrolle "con la misma dignidad que en las grandes ciudades", indica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Con más de 1.900 metros cuadrados y 23 consultas especializadas, se incluye una zona de pediatría adaptada, de sala de fisioterapia de última generación, de áreas de salud bucodental, de cirugía menor e incluso de telemedicina, "para poder acercar la atención y el seguimiento a todos los rincones de este municipio", ha detallado.

Guardiola también ha puesto en valor el "equipo humano maravilloso, de gran altura, de gran calidad, de gran profesionalidad y multidisciplinar", que cubre toda la atención primaria, médicos, enfermeros, fisioterapia, farmacéuticos, higienista dental, odontólogo, trabajador social, veterinario. "En fin, todos los profesionales que conformáis y trabajáis en este centro de salud", ha espetado.

"Gracias a la dedicación de todos estos profesionales, gracias a todos los recursos que ponemos a disposición de los ciudadanos, vamos a conseguir que los tiempos de espera cada vez sean más reducidos y, por supuesto, también vamos a avanzar en diagnósticos y tratamientos desde el propio municipio, mejorando la atención a todos los santeños", ha afirmado.

La presidenta ha señalado, también que "este centro de salud es el reflejo de ese esfuerzo colectivo, de ese esfuerzo que hemos hecho como sociedad y, por supuesto, también de una apuesta presupuestaria que no tiene precedentes y que se traduce en mejor equipamiento, se traduce en más y mejor tecnología". "Hemos querido hacer especial énfasis en la mejora de las instalaciones rurales, y por supuesto, también en más servicios y en más personal", ha destacado.

"Nosotros desde el gobierno vamos a seguir trabajando, lo vamos a hacer con mucha ilusión, con la misma que aportamos desde el día que entramos a gobernar y lo hacemos de la mano de los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, para conseguir una Extremadura cada vez más saludable, más cohesionada y más justa", ha concluido.