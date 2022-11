Guardiola quiere que Vara explique por qué Extremadura se ha quedado fuera del Perte del vehículo eléctrico

El PP pide la comparecencia en la Asamblea del consejero de Economía

CÁCERES, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que su partido va a pedir la comparecencia en la Asamblea de Extremadura del consejero de Economía para que explique "con total transparencia" por qué la región se ha quedado fuera de las ayudas del Perte del vehículo eléctrico, y qué gestiones se van a hacer para que pueda incluirse el proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en la segunda convocatoria anunciada por el Gobierno.

Guardiola ha reprochado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en julio "vendiera a lo grande" junto a Pedro Sánchez esta inversión "estratégica" en la provincia, y ahoraal quedar fuera del Perte se suma al "catálogo de excusas" y a "la ambiciosa colección de maquetas" del presidente extremeño.

Así, ha calificado la noticia de no entrar en el Perte como "varapalo" para la región y, en concreto, para la zona de Campo Arañuelo, donde también se ha decidido ya no prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz más allá de 2028. "Dos batacazos que tienen el sello del PSOE", ha dicho la presidenta 'popular'.

"Dos malas noticias que hemos intentado evitar desde el PP pero es muy complicado hacer rectificar a quien tiene hipotecado su criterio y su capacidad de influencia", ha dicho en alusión a Fernández Vara, del que ha dicho que "ha elegido el silencio como forma de supervivencia" y que "no quiere oír hablar a nadie que opine lo contrario de lo que dicta su jefe de filas aunque eso suponga un castigo para nuestra región", ha dicho.

En una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha tenido lugar este lunes en Cáceres, Guardiola ha lamentado que "Extremadura va a tener que esperar, como siempre, a ver si nos cae alguna migaja", por lo que ha pedido a Fernández Vara que "pelee" por la financiación de la gigafactoría ya que los proyectos del vehículo eléctrico se fijarán más en Extremadura si la región es beneficiaria de una financiación estratégica.

Además, ha reprochado que Vara diga ahora que la gigafactoría se puede hacer con fondos de incentivos regionales porque "si esto fuera así Extremadura ya habría despegado en el tejido industrial". Por ello, se ha preguntado por qué la región "no tiene músculo industrial si ese mecanismo lo ha tenido siempre a su disposición".

"No debemos hacernos trampas en esto, señor Vara, y no venga a decirnos que la gigafactoría va a ser posible con o sin Perte; yo creo que tenemos que cambiar de actitud y no se debe dejar doblar el brazo tan fácilmente", ha dicho la presidenta 'popular', que ha criticado que el Perte se haya destinado a regiones que tienen una gran ventaja industrial y se deja en el aire a otras como Extremadura que están despegando.

CIERRE DE ALMARAZ

Respecto al cierre de la central nuclear de Almaraz, Guardiola ha indicado que "el PSOE se ha quitado la careta ya sin disimulo", porque en lugar de coger el guante de la Asamblea que aprobó por unanimidad la prolongación de su vida útil, los socialistas en el Congreso "han decidido ratificar su condena a la energía nuclear" y "a las familias del norte de Extremadura".

"Pensé que iban a rectificar", ha dicho, al tiempo que se ha lamentado de que haya sido "un diputado socialista votado por los extremeños el que ha atacado todo lo que ha supuesto la central nuclear para la región".

Al mismo tiempo ha pedido que "no tomen el pelo" a los extremeños diciendo que van a compensar el cierra de la central nuclear de Almaraz con la gigafactoría de Navalmoral cuando este proyecto se ha quedado fuera del Perte.

REFORMA CÓDIGO PENAL Y PGE

Respecto a la reforma del Código Penal que quiere llevar a cabo el Gobierno para reducir las penas por el delito de sedición, Guardiola ha anunciado que el PP llevará a la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para "tener una voz unánime en contra" de esta reforma.

La líder del PP extremeño ha acusado al Gobierno de "mercadeo" con los que no quieren cumplir la ley para que "tengan leyes a medida", en alusión a la reforma penal a cambio de conseguir los votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

"El Código Penal no se pacta con los que delinquen y esa actitud debe provocar el rechazo de los que dicen defender España", ha sentenciado Guardiola, al tiempo que ha subrayado que "echa de menos al Vara de 2016, porque el de 2022 está callado en un momento en el que se maltrata a España y a Extremadura con unos presupuestos que se negocian sobre la base de la injusticia".

En esta línea, ha criticado que no se estén negociando los PGE con sentido de Estado, "sino guiados por el particular interés de los socios independentistas de Sánchez". "Si el año pasado Otegi pedía presos por presupuestos, ahora está apretando el independentismo catalán exigiendo una reforma del delito de sedición", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que Fernández Vara dijo que "se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas".

Respecto a los PGE, Guardiola ha señalado que el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados un total de 100 enmiendas para mejorar las cuentas del Estado en Extremadura y que, de aprobarse, moverían 342 millones de euros.

Entre las propuestas hay mecanismos fiscales como los que tienen Teruel, Cuenca y Soria para que Extremadura sea beneficiaria de ayudas a la inversión y de apoyo al tejido productivo con reducciones en las cotizaciones de las empresas extremeñas, una medida que "si se ha conseguido para otros territorios, con parecidas dificultades de desarrollo económico y desempleo, se puede conseguir para Extremadura".

También hay enmiendas centradas en infraestructuras "muy necesarias" como un plan de mejora de Renfe, recuperar frecuencias del tren suprimidas en la pandemia, la reapertura de la conexión entre Madrid-Valencia de Alcántara, la conexión por alta velocidad entre Madrid-Lisboa por Badajoz y la autovía Cáceres-Badajoz.

Guardiola ha lamentado que el pasado año el PSOE tumbara todas las enmiendas del PP para Extremadura, y ha recordado que, en cambio, sí sea aprobaron 86 enmiendas por valor de 43 millones de euros para Cataluña o 40 enmiendas por valor de 42 millones de euros al País Vasco.