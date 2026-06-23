Guardiola reafirma el compromiso de la Junta con la sanidad en el reconocimiento a los profesionales del SES jubilados

Acto de Homenaje a los profesionales jubilados y fallecidos del Servicio Extremeño de Salud (SES) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha participado este martes en el Acto de Homenaje a los profesionales jubilados y fallecidos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en el último año, donde ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora continua de los servicios públicos, el fortalecimiento de la sanidad y la escucha activa a los profesionales del sistema sanitario.

La jefa del Ejecutivo extremeño, durante el acto celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida, ha trasladado el agradecimiento de toda la sociedad extremeña a los 594 profesionales reconocidos por una trayectoria marcada por la vocación de servicio, el compromiso con lo público y la dedicación a la atención y el cuidado de la ciudadanía.

Los servicios públicos y el Estado del Bienestar, ha apuntado, se sostienen gracias al trabajo diario de personas como las homenajeadas, que han contribuido a fortalecer "una sanidad pública cercana, moderna y de calidad". En este sentido, Guardiola ha señalado que "nadie defiende más lo público que quien ha dedicado su vida a los demás".

La presidenta ha reconocido "los valores" que han guiado la labor de estos trabajadores durante décadas, entre ellos "la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la paciencia y la dedicación", recordando que su labor ha ido mucho más allá de la asistencia sanitaria para convertirse en un "apoyo esencial" para miles de pacientes y familias en momentos de dificultad, indica la Junta en una nota de prensa.

RECONOCIMIENTO A LAS FAMILIAS

Guardiola ha destacado la "capacidad de adaptación" de una generación de profesionales que ha sido testigo de la "profunda transformación" experimentada por la sanidad extremeña en las últimas décadas, incorporando avances tecnológicos y nuevos procedimientos "sin perder la cercanía, la humanidad y la atención personalizada" que caracterizan, ha dicho, a la sanidad pública.

Durante el acto, al que también ha acudido la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, la presidenta ha tenido palabras de reconocimiento para las familias de los homenajeados, agradeciendo su comprensión y apoyo a lo largo de años marcados por "horarios exigentes, guardias, ausencias y sacrificios compartidos".

El homenaje ha reservado un espacio para el recuerdo de los 15 profesionales del SES fallecidos durante el último año. "Sé que ningún reconocimiento reparará su ausencia. Sé que ninguna palabra llenará esas sillas vacías. Pero también estoy segura de que una vida dedicada a los demás no termina cuando esa persona se marcha. Algo de ella permanece siempre", ha señalado.

La presidenta extremeña ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora continua de los servicios públicos, el fortalecimiento de la sanidad y la escucha activa a los profesionales del sistema sanitario.