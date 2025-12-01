Guardiola reafirma su "compromiso real" con la caza, como fuente de riqueza y empleo y lucha contra despoblación

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, firman el Pacto por la Caza - PP

VILLAR DEL REY (BADAJOZ), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este lunes su "compromiso real" con la caza, como fuente de riqueza y empleo y lucha contra la despoblación, y ha prometido medidas como un brigada antifurtivismo o el precinto digital.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este lunes en la localidad pacense de Villar del Rey, donde ha firmado el Pacto por la Caza con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), con el objetivo de "desarrollar y proteger la actividad cinegética" en la región.

En su intervención, Guardiola ha explicado este pacto ya se firmó en 2023, y hasta el momento se ha ejecutado "en un 70 o un 80 por ciento" durante los años años y cinco meses de Gobierno, en los que han tenido "la oportunidad de demostrar" que el compromiso de su Ejecutivo "es firme y es un compromiso real traducido en hechos", como la licencia gratuita de caza o la licencia telemática.

También ha valorado las ofertas públicas de caza que "han puesto el foco en aumentar la participación de las mujeres y de los jóvenes", ha señalado Guardiola en declaraciones a los medios tras la firma de este Pacto por la Caza, que contempla un plan estratégico o continuar con la simplicación de la burocracia.

Además, ha avanzado que en sector "hay que seguir simplificando, hay una pelea que hay que dar a nivel nacional y a nivel europeo", con el objetivo de "proteger una actividad que es esencial en nuestro territorio y ahí va a seguir estando el gobierno de la Junta de Extremadura", ha resaltado.

"Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro, nosotros vamos a seguir protegiendo el mundo rural y lo vamos a hacer porque en Extremadura se caza en el 82 de nuestro territorio", ha señalado la presidenta extremeña, quien ha resaltado que esta actividad genera 400 millones de euros y 90.000 jornales por temporada.

Además, "no sólo es ya una cuestión de riqueza y empleo", sino que también se trata "de tradición, de cultura, de turismo, de lucha contra la despoblación" y "en definitiva de futuro", ha dicho.

Por este motivo ha firmado este lunes por el Pacto por la Caza que, según ha avanzado, incluye "medidas importantísimas", sino que además en nuestro programa electoral para las elecciones del 21 de diciembre contempla medidas complementarias, entre las que ha citado una brigada antifurtivismo, un "precinto digital de caza o la creación de un centro internacional de la Cabra Montés en la Sierra de Gredos, ha dicho.

Por este motivo, María Guardiola ha resaltado que van "a seguir apostando por la caza", ya que supone "apostar por la prosperidad de una región como la nuestra, Extremadura que no para de crecer.