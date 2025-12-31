Guardiola reafirma que "Extremadura merece una política de altura" y llama a "detenerse en lo que nos une"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en su mensaje de Fin de Año desde Bodegas Romale - JUNTA DE EXTREMADURA

La presidenta extremeña aboga por construir juntos una Extremadura "plural, abierta y en movimiento"

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reafirmado que "Extremadura merece una política de altura", que se realice con "rigor, seriedad y respeto a la ciudadanía", por lo que ha llamado a detenerse "en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia".

Guardiola ha defendido que "el insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos", mientras que la concordia y el diálogo, sí, por lo que ha considerado que "gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad".

"En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia", algo que debe hacerse "por el bien de Extremadura", de las instituciones de la región y la convivencia.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en su mensaje de Fin de Año que ha pronunciado en la noche de este miércoles, 31 de diciembre, desde Bodegas Romale, en la localidad pacense de Almendralejo, a la que ha calificado de "referente" de los cavas y vinos de la región.

Un mensaje que se ha emitido por Canal Extremadura Televisión, recogido por Europa Press, y que la presidenta de la Junta en funciones ha iniciado con una cita del músico extremeño Robe Iniesta, recientemente fallecido, que según ha considerado, habla hoy de Extremadura: "Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón", ha señalado.

Una región que ha subido "de peldaño en peldaño, de corazón en corazón, pero siempre hacia arriba", ha considerado la presidenta extremeña,

"ACABA UN AÑO INTENSO"

Durante su mensaje, María Guardiola ha relatado que "acaba un año intenso", y ha destacado que "toda tierra exige diálogo y progreso", para lo cual, ha instado a imaginar "juntos una Extremadura plural, abierta y en movimiento".

Así, "la política no es otra cosa que la gestión de ese deseo. Esa arquitectura de convivencia", ha resaltado Guardiola, quien ha abogado por mejorar las cosas y no detenerse.

Durante estos días "para la celebración y el recogimiento", la presidenta extremeña en funciones ha querido recordar a los que ya no están, como el presidente Guillermo Fernández Vara, fallecido este 2025, y del que ha valorado que "su ejemplo de serenidad y diálogo quedará para siempre".

También es momento "para pensar en lo que alcanzamos y en lo que nos queda aún por conseguir juntos, ha señalado María Guardiola, quien ha resaltado que "Extremadura es hoy una región con más oportunidades", así como "una tierra que se construye con certezas", algo que según ha dicho, "ha sido un trabajo de todos".

COMPETIR "SIN COMPLEJOS"

Durante su discurso, la presidenta extremeña en funciones también ha realizado un repaso por el año 2025, del que ha valorado que las empresas extremeñas, que "están haciéndose un hueco en el mercado nacional e internacional", y están "compitiendo sin complejos" y "demostrando que desde Extremadura se puede crecer y liderar".

También ha resaltado que en los diez primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas han crecido un 20 por ciento y ya superaron los 3.400 millones de euros, a lo que se une que Extremadura tiene en la actualidad "la menor tasa de paro de su historia y hay más personas que nunca trabajando".

Se trata de "una realidad que habla de avances y de confianza", ha destacado la presidenta extremeña, quien ha dado las gracias a empresas y autónomos por crear empleo y por su "gran trabajo diario.

Guardiola ha destacado además la ciudadanía extremeña que "cada mañana suma, que levanta persianas y pregunta al paciente cómo está al borde de su cama, que ordena la fila en el recreo, que acompaña a una persona mayor en su quehacer diario", entre otras labores.

"Extremadura avanza porque la ciudadanía así lo trabaja", ha reafirmado Guardiola, quien ha aseverado que Extremadura es "convivencia y esfuerzo común", así como "un engranaje humano que avanza unido hacia el progreso, hacia la estabilidad, hacia el futuro", ha dicho.

"Somos la memoria de los que nos precedieron y fueron parte de este camino. Y seremos lo que queramos ser", ha aseverado la presidenta extremeña.

DESAFÍOS PARA 2026

De cara al nuevo año 2026, la presidenta de la Junta en funciones ha señalado que Extremadura tiene "muchos desafíos pendientes", entre los que "el primero y más urgente es proteger lo que nos sostiene: la economía y el bienestar de las familias", ha dicho.

En este punto, se ha mostrado consciente de que llenar la nevera, pagar la luz o afrontar la hipoteca "sigue siendo una batalla diaria para muchos hogares", frente a lo cual, "el gobierno de la Junta debe ser un escudo para ellos", de tal forma que "la prosperidad no sea sólo una estadística, sino la tranquilidad de llegar a fin de mes".

Según ha defendido "gestionar es cuidar de lo esencial", como es "garantizar unos servicios públicos que nos protejan", entre los que ha citado una sanidad "más ágil y más humana"; una educación que "estimule el talento" los jóvenes y les abra las puertas del mercado laboral, o una atención a los mayores que "les devuelva, con gratitud y dignidad, todo lo que ellos nos dieron".

También ha resaltado que "Extremadura tiene una raíz profunda en campo", por lo que ha aseverado que "el respeto al medio rural se demuestra con hechos", como es "defendiendo el esfuerzo de los agricultores y ganaderos" o "garantizando que vivir en un pueblo no signifique tener menos derechos".

Y es que, el campo "no es nuestro pasado", sino que es "empuje y futuro", ha defendido María Guardiola, quien ha aseverado que este sector es "la despensa de Europa y el guardián último de nuestro paisaje".

"EXTREMADURA NO SE APAGA"

Además, María Guardiola ha reafirmado que "Extremadura no se apaga", por lo que no van "a permitir que se desmantele nuestra capacidad industrial ni nuestra soberanía energética", por lo que "el no al cierre de Almaraz es un sí al empleo" y al desarrollo.

La presidenta de la Junta en funciones también ha querido enviar, "desde este rincón de paz que es Extremadura" y mensaje de dolor por las guerras, por lo que ha enviado su "anhelo de paz a todos los lugares donde el conflicto aplasta a la esperanza".

También ha tenido unas palabras de recuerdo para la galerista Helga de Alvear, fallecida este año, a la que ha calificado como "una mujer que amó Extremadura y nos regaló su mirada y su legado inmenso", y que enseño que "el arte contemporáneo puede convivir con las piedras centenarias".

En ese sentido, y siguiendo su legado, Guardiola ha avanzado que van "a empujar con toda nuestra alma para que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031".

Finalmente, María Guardiola ha llamado a los extremeños a ser ambiciosos y felices, así como a seguir "subiendo, juntos, el siguiente escalón", e ir "siempre hacia arriba", ha concluido.