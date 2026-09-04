Guardiola reafirma que gobierna "de forma limpia, rigurosa y transparente" y Cotrina replica que su gestión "es pobre"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su intervención en el pleno de este jueves en la Asamblea - ASAMBLEA

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este viernes que su ejecutivo gobierna "de forma limpia, rigurosa y transparente", mientras que el presidente del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha considerado que "su gestión es pobre".

De esta forma se han pronunciado María Guardiola y Álvaro Sánchez Cotrina este viernes en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del dirigente socialista a la presidenta extremeña sobre "qué cree que piensan hoy los extremeños y las extremeñas de su gestión?".

En la formulación de su pregunta, Sánchez Cotrina ha recordado que hace unos años, María Guardiola "se apoderó de la palabra cambio, la utilizó a su favor y el de su partido, y los extremeños entendieron que el proyecto político que representaba ese cambio era el suyo", tras lo que ha señalado que "después ya viene la gestión, que es lo que está haciendo que los extremeños tengan un olfato totalmente diferente al que le trajo a la Presidencia de la Junta de Extremadura", ha dicho.

El dirigente socialista se ha referido a las críticas sobre la situación de la sanidad o del transporte escolar, y ha añadido que él "confiaba en el talante moderado" de Guardiola, pero sin embargo no ha escuchado "absolutamente nada por su parte de desautorizar" a su vicepresidente de Vox, después de que éste dijera que el Gobierno regional iba a manifestarse "no solo en favor de Ceuta, sino contra la mafia" socialista.

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que el PSOE "cada vez tiene la calle más difícil", y les "cierran muchas más puertas de las que les abren, que nadie les cree, que ya nadie les escucha, porque lo único que hacen es repetir el discurso de Madrid, que está totalmente fuera de la realidad".

Así, ha aconsejado a Sánchez Cotrina que "si de verdad necesitan una respuesta nítida sobre lo que piensan las extremeñas y los extremeños de mi gestión" solo debe consultar los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que los extremeños hablaron "con mucha claridad y han dicho que querían que siguiera siendo la presidenta de todos", y han mostrado "una importante decepción con el PSOE", ha dicho.

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