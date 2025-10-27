Guardiola recibe un premio por el programa de estímulo a los autónomos y critica el "derecho a la pereza"

Guardiola recibe un premio por el programa de estímulo a los autónomos - JUNTA DE EXTREEMADURA

MADRID/MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido el premio al 'Mejor Programa en favor de los Autónomos' de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) por el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura 2024-2027.

La presidenta extremeña ha criticado el "derecho a la pereza" y ha reivindicado el "derecho a crecer" en su discurso tras recibir el premio de ATA. Además, ha incidido en que hay 81.000 autónomos en su comunidad, de los cuales el 80 por ciento son mujeres, lo cual, ha asegurado, le anima a "hacer política útil".

"Este no es el país que necesitamos y esta no es la Extremadura que nosotros queremos", ha negado Guardiola respecto a quienes "ven pasar la vida sin mucha exigencia" y ha animado a quienes ven trabajar como "una forma de dignidad, de libertad y búsqueda de la felicidad".

El plan de estímulo --razón por la que le han premiado-- destina más de 300 millones para impulsar a los autónomos en la comunidad extremeña, de los cuales dos tercios se han asignado directamente al relevo generacional, la colaboración de un familiar, tarifa cero a los nuevos emprendedores y demás incentivos para mantener el autoempleo.

ABOGA POR "SEGUIR HACIENDO POLÍTICA ÚTIL"

En un acto celebrado en Madrid, al que también ha asistido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, la presidenta extremeña ha asegurado que se siente "muy orgullosa y honrada", en nombre de toda Extremadura, por este reconocimiento.

"Este premio nos da también ese impulso y esa fuerza para seguir haciendo política útil, para seguir estando al lado de todas las personas que levantan Extremadura y que levantan España", ha expresado durante su intervención.

Para Guardiola, ser autónomo "no debería ser sinónimo de soledad ni de incertidumbre, sino de respeto, de seguridad y de oportunidades" y, por ello, el Ejecutivo extremeño puso en marcha el Plan de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027 que ha recibido el premio de ATA. Un programa enfocado en acompañar y pasar de las promesas a los resultados.

Durante el acto, donde empresarios, pymes y autónomos han reconocido las medidas de la Junta para crear un entorno favorable a las empresas y propiciar el crecimiento económico en la región, la presidenta extremeña también ha felicitado a ATA por su 30 aniversario y ha destacado la labor de Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura. "Gracias por tu trabajo incansable", ha manifestado.

"Trabajar no es ninguna condena, es una forma de dignidad, de libertad, de búsqueda de la felicidad, de tener sueños y cumplirlos, de tener ideas y, por supuesto, el talento para ponerlas en marcha. Ahí está el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que entendieron perfectamente que cundo uno quiere triunfar en la vida y quiere llegar lejos, pues es necesario el sacrificio y la constancia", ha defendido Guardiola.