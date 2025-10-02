Guardiola sitúa a Extremadura en los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial tras dos años de gobierno

BADAJOZ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que se está avanzando y consiguiendo el "ambicioso" reto marcado al inicio de la legislatura de acelerar la transformación de la comunidad apoyada en la digitalización, situando a la comunidad en los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial.

"Hoy puedo deciros con orgullo que lo estamos consiguiendo, que hemos pasado de los compromisos a los hechos, que hemos multiplicado por cuatro los trámites digitalizados en la Administración regional", ha remarcado en su intervención en la inauguración del II Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, en Ifeba Badajoz.

En este foro, Guardiola ha destacado que se superan ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales, que más de 40.000 ciudadanos se han formado en competencias digitales y que hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial, cloud o ciberseguridad.

Asimismo, ha puesto el acento en que los salarios de este sector son un 40 por ciento superiores a la media y que eso también refleja la capacidad que tiene la tecnología para cambiar vidas, pueblos y ciudades, puesto que detrás de cada número, y eso es lo que más les importa, hay personas e historias como, por ejemplo, Chema, que pudo volver a su casa y trabajar desde aquí gracias al programa de Nómadas Digitales, o Soraya que, desde Torrecillas de la Tiesa, se conecta cada día con laboratorios internacionales.

También ha citado a "muchísimos" mayores en los pueblos y que nacieron y decidieron quedarse a vivir en su tierra, así como que, gracias a la digitalización, "no tienen que realizar kilómetros para hacer papeleos con la Junta de Extremadura".

"Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos mueve", ha incidido, como es que "los avances sean palanca de una vida mejor", que la transformación digital "no sea un lujo, ni tampoco tenga que ser algo abstracto", sino que "solamente sirva como una oportunidad compartida".

