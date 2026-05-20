Guardiola urge al Gobierno a firmar el convenio con Portugal para culminar la conexión Madrid-Lisboa por la EX-A1

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha enviado este miércoles una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que solicita la firma urgente del acuerdo bilateral entre los gobiernos de España y Portugal que permita desbloquear el proyecto de prolongación de la autovía autonómica EX-A1 entre Moraleja y la frontera hispano-lusa.

Cabe recordar que esta misiva supone el cuarto requerimiento del Ejecutivo extremeño al Gobierno central para que rubrique un "convenio imprescindible" para poder avanzar en este proyecto que permitirá conectar Madrid y Lisboa por el norte extremeño.

En ese sentido, Guardiola concreta al ministro Óscar Puente que el pasado 27 de febrero la Junta de Extremadura remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores el borrador del acuerdo bilateral, ha informado la Junta en nota de prensa.

"El 10 de abril, ante la falta de noticias, volvimos a interesarnos por el estado del trámite. La respuesta que recibimos fue que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en contacto con su Ministerio y que el asunto avanzaba lentamente. Y a finales de ese mismo de abril, el entonces consejero competente trasladó personalmente al delegado del Gobierno en Extremadura la importancia y la urgencia del expediente", recoge la misiva.

PLAZO: EL MES DE JULIO

Así, la presidenta ha expuesto que "han pasado tres meses desde el envío del borrador" y se sigue "sin tener constancia de un calendario, ni siquiera aproximado", para, a continuación, trasladar al ministro "una petición muy concreta": "Necesitamos que el Acuerdo bilateral con Portugal esté firmado en el mes de julio".

"No le pedimos una cumbre ni un acto ni un anuncio: le pedimos que su ministerio impulse, con la diligencia que el asunto exige, la firma del Acuerdo cuyo borrador conocen desde febrero", concluye Guardiola.

Asimismo, la presidenta ha aprovechado para advertir que la autovía "es una obligación europea de los dos Estados ibéricos, una pieza que falta en la red de comunicaciones del suroeste peninsular y una deuda" con Extremadura.