Guardiola ve "una jugada electoralista" en la dimisión de Puente: "Sólo se asumen responsabilidades porque hay campaña"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la entrega de los II Premios Mujeres Excelentes de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ve en la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "una jugada electoralista", y considera que "sólo se asumen responsabilidades porque hay una campaña (de elecciones) a la vista".

Así, entiende que la dimisión de Puente "sin duda llega muy tarde", ya que a su juicio "tenía que haber dimitido en el primer accidente (ferroviario) que fue el de Adamuz", y únicamente se produce ahora por "una jugada electoralista, como todo lo que hace (Pedro) Sánchez y su gobierno".

En todo caso, ha defendido que lo "importante" es que "haya inversiones, mantenimiento (en infraestructuras)" y que "se trabaje de verdad para asegurar y garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria".

De igual modo, en cuanto al hecho de que el extremeño Carlos Cuerpo va a asumir las competencias de Transporte en el Gobierno central, la presidenta de la Junta entiende que con ello "cambio entre poco y nada", aunque matiza que a su juicio sí que se da la "diferencia" de que se va a tener un ministro que "no insulta por redes sociales", y subraya que en todo caso el Gobierno "es exactamente el mismo".

En este sentido, a preguntas de los medios antes de participar en la entrega este miércoles en Mérida de los II Premios Mujeres Excelentes de Extremadura, organizados por Artículo 14, ha ahondado en que pese a la dimisión de Óscar Puente va a continuar un presidente que "lleva gobernando cuatro años sin presupuestos, que es lo que asegura que haya inversiones, que haya mantenimiento y que haya una seguridad en la red ferroviaria", algo que es lo que a su juicio "lo que se necesita, que es lo que necesitan los españoles".

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