Guardiola visita la plataforma de Covirán en Mérida y reitera su compromiso de crear un entorno favorable a las empresas

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este martes las instalaciones de la plataforma logística de Covirán en Mérida, donde ha reiterado su compromiso de crear un entorno favorable para las empresas.

Para Guardiola, el espacio que ha conocido "representa mucho más que una actividad económica". "Representa compromiso, representa cooperación y representa arraigo, como hemos dicho. Porque aquí late una parte muy importante de ese corazón empresarial que tiene Extremadura", ha subrayado durante un acto en el que también ha estado presente el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y el presidente de Covirán, Juan Antonio Benito, junto al resto de miembros del Consejo Rector de la compañía.

Tras recordar que Extremadura cuenta con 119 puntos de venta de la compañía gestionados por más de un centenar de cooperativistas y que sostienen 687 empleos directos, la presidenta extremeña ha destacado que "detrás de cada tienda hay rostros, hay familias, hay personas que hacen región cada día con los negocios y con sus proyectos de vida".

"Covirán es mucho más que una gran cooperativa, es una red humana y es un modelo social fantástico que crea empleo y que genera confianza, y es un modelo a seguir", ha sostenido para después añadir que "eso es una cultura empresarial". "Es hacer más Extremadura cada día", ha apuntado Guardiola.

Cooperativas como Covirán, ha enfatizado, son el reflejo de la "Extremadura moderna" que se quiere favorecer. "Una Extremadura que no se detiene, de esa Extremadura que crece con la colaboración entre lo público y lo privado, de esa Extremadura que está transformando su tejido económico, pero sin olvidarse de sus raíces, y de esa Extremadura que tiene muy claro que el futuro se construye entre todos, y se construye desde abajo. Con muchas manos, con muchos empeños", ha asegurado.

