La guía 'Extremadura con perro' recoge los recursos turísticos de la región para turistas con animales de compañía

Archivo - Pipper en Trujillo - PABLO MUÑOZ - Archivo

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La guía 'Extremadura con perro' recoge los recursos turísticos que ofrece la región extremeña para las familias que viajan con sus animales de compañía.

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura ha publicado esta guía, que está protagonizada por Pipper, el conocido perro viajero e influencer que, junto a su tutor, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, ha recorrido los principales destinos turísticos de Extremadura para documentar, de primera mano, planes y experiencias.

Esta labor se ha complementado con la información facilitada por oficinas de turismo y grupos de acción local, de tal forma que la guía recoge una amplia variedad de recursos turísticos, desde alojamientos a restaurantes, hasta medios de transporte, museos y monumentos.

También incluye un listado de cafés, bares y restaurantes que aceptan clientes con perros educados en el interior de sus locales o en terrazas cerradas y climatizadas, y ofrece recomendaciones para viajar con perro, pautas para ejercer una tenencia responsable de los animales y consejos para favorecer la convivencia, con el objetivo de impulsar la integración de los perros de compañía en los espacios públicos, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El contenido incorpora también a otros perros que Pipper ha encontrado durante su recorrido por Extremadura, así como a canes embajadores que se han sumado a la iniciativa tras la invitación lanzada por Turismo de Extremadura y Pipper 'on tour' en redes sociales.

RECORRIDO POR VARIAS COMARCAS

Los capítulos cubren comarcas, ciudades y espacios naturales, siguiendo un orden geográfico de norte a sur y de oeste a este. Entre los territorios incluidos figuran Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Plasencia, Valle del Jerte, La Vera, Parque Nacional de Monfragüe, Tajo Internacional, Cáceres, Trujillo, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Sierra de Montánchez y Tamuja, Badajoz, Mérida, Vegas Altas del Guadiana, La Siberia, La Serena, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Zafra, Campiña Sur y Tentudía.

Cabe destacar que esta iniciativa forma parte de las acciones de promoción turística impulsadas por la Junta de Extremadura para posicionar la región como un destino amigable para mascotas (pet friendly), un segmento en crecimiento.

Y es que, según los datos que aporta, en España, uno de cada tres hogares convive con al menos un perro, considerado por la mayoría como un miembro más de la familia, lo que motiva que cada vez más personas lo integran en sus viajes.

La guía está disponible en el perfil de Issuu de Turismo de Extremadura.