Hacienda ha devuelto ya 215,5 millones a 351.114 contribuyentes extremeños del IRPF, el 95,7% del total

Archivo - Una persona cumplimenta la Declaración de la Renta con su teléfono móvil. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ya ha devuelto 215,5 millones de euros a 351.114 contribuyentes extremeños del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2024, de tal forma que, a 30 de diciembre, se han efectuado el 97,73 por ciento de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95,77 por ciento de los importes solicitados.

A cierre de año se han presentado en Extremadura 570.509 declaraciones, un 1,95 por ciento más que el año anterior en las mismas fechas.

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2024, de tal forma que, a 30 de diciembre, se han efectuado el 97,5 por ciento de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95,5 por ciento de los importes solicitados.

A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4 por ciento más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65 por ciento, 16 millones, han sido con resultado a devolver.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por los cauces más ágiles sin desplazamiento (la nueva modalidad 'Renta Directa' para la presentación instantánea de declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico 'Le Llamamos'). En conjunto, por estas tres vías se han presentado 1.140.000 declaraciones más que en la campaña anterior.

(Más información en Europa Press)