Herida grave una niña de cuatro años en una colisión de dos vehículos cerca de Puebla del Prior

MÉRIDA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de cuatro años ha resultado herida grave en una colisión entre dos vehículos ocurrida este sábado a la altura de la localidad pacense de Puebla del Prior.

El siniestro de tráfico ha sido registrado minutos antes de las 8,00 horas de este sábado, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión en el kilómetro 18 de la carretera EX-342.

Por cuenta del accidente, la menor ha sido trasladada con un traumatismo craneoencefálico al Hospital Universitario de Badajoz, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Ribera del Fresno y una patrulla de la Guardia Civil.