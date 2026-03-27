Un herido en una colisión entre un coche y una moto en Badajoz

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MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y una motocicleta ocurrido este viernes, 27 de marzo, en Badajoz.

Ambos vehículos han colisionado sobre las 13,50 horas en el kilómetro 0 de la carretera BA-022, según informa el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada, que ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Universitario de Badajoz, y una patrulla de la Policía Local.