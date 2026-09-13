Herido un conductor de 23 años tras salirse de la vía en Navalmoral de la Mata

Archivo - Entrada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar con el coche que conducía en Navalmoral de la Mata.

El accidente ha tenido lugar en la calle Cementerio de la localidad en torno a las 17.28 horas de este domingo.

El conductor, que ha sido atendido por la Policía Local y los servicios sanitarios --una unidad medicalizada de emergencia y otra de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud--, presentaba policontusiones y ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Navalmoral de la Mata.