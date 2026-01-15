Herido grave un hombre de 31 años tras una caída con un patinete eléctrico en Mérida

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de edad ha sido trasladado al Hospital de Mérida en estado grave con un traumatismo craneal tras sufría una caída cuando circulaba con un patinete eléctrico.

El accidente ha tenido lugar este jueves en la rotonda de La Loba de la capital autonómica, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud que ha trasladado al herido hasta el centro hospitalario.