Herido grave un hombre en una salida de vía en la N-435 cerca de Jerez de los Caballeros

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MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años de edad ha resultado herido grave en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes cerca de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 17,30 horas en el kilómetro 72 de la carretera N-435, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido, que se encuentra politraumatizado, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.