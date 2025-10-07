Herido grave un hombre tras sufrir una caída en plena calle y golpearse en la cabeza en Calera de León

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sufrido una caída en una calle de la localidad pacense de Calera de León que le ha provocado un traumatismo craneal.

El accidente se ha producido sobre las 13,25 horas de este martes, 7 de octubre, en la calle Luis Chamizo, según informa el 112 de Extremadura.

El afectado ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza que le ha producido un traumatismo, tras lo cual ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave.

El 112 ha movilizado a los servicios de emergencias, entre los que se encuentran un helicóptero medicalizado y dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil.