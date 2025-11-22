Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 28 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir una salida de vía con una moto este sábado a la altura de la localidad pacense de Valverde de Mérida.

El siniestro de tráfico ha sido registrado minutos antes de las 11,30 horas entre los kilómetros 4 y 5 de la BA-125, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Por cuenta del accidente, el herido ha sido trasladado politraumatizado hasta el Hospital de Mérida, a fin de recibir atención sanitaria.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de servicio de la Guardia Civil de Tráfico.