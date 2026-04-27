Herido grave con quemaduras por hierro fundido un hombre en Mérida en un posible accidente laboral

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave con quemaduras por hierro fundido en un posible accidente laboral sufrido este lunes, día 27, en Mérida.

El suceso, por el que el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital de Mérida, ha tenido lugar sobre las 14,45 horas en la calle Camino Viejo de Mirandilla de la capital extremeña.

Tras lo ocurrido, ha sido activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, a falta de determinar el carácter laboral del suceso, según informa el 112 Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre los hechos.

Tras dicha llamada, hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de la Policía Nacional.