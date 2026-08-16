Herido un hombre de 76 años tras salirse de la vía por la EX-206 a la altura de Medellín

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MEDELLÍN (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 76 años ha resultado herido en una salida de vía por la EX-206 a la altura del Puente Romano del término municipal de Medellín, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso se ha producido este pasado sábado en torno a las 19,42 horas. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.

El varón fue trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena con policontusiones y en estado menos grave.