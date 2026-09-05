Herido un joven de 16 años tras sufrir una caída de moto en la Plaza Mayor de Rosalejo

CÁCERES 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 16 años, ha resultado herido 'menos grave' tras sufrir una caída de moto en la Plaza Mayor de Rosalejo (Cáceres).

El incidente se ha producido este pasado viernes, 4 de septiembre, en torno a las 20,52 horas, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

El varón ha sufrido un politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El suceso ha movilizado a una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y a una patrulla de la Guardia Civil.