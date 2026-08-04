Herido "menos grave" un varón de 38 años tras colisionar un vehículo contra una vaca

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter "menos grave" por causa de la colisión de un vehículo contra una vaca en la localidad pacense de Higuera de Vargas, en la tarde de este lunes.

Los hechos han sido registrados sobre las 19,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión acaecida en el kilómetro 13 de la EX-311.

Por cuenta del accidente, el herido ha sufrido un traumatismo torácico y lumbar por el cual ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Alconchel, una patrulla de servicio de la Guardia Civil y una dotación de servicio del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de Badajoz.