Herido un motorista de 56 años en una caída en Mérida

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido 'menos grave' en un accidente de moto ocurrido este viernes en el término municipal de Mérida.

El motorista ha sufrido una caída en la avenida de Extremadura a la altura del Parque López de Ayala sobre las 13,15 horas de este viernes, 4 de septiembre, según informa el Centro 112 de Extremadura.

El herido ha sufrido una fractura pélvica y ha sido trasladado hasta el Hospital de Mérida. Han intervenido una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la policiía local.