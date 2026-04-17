Herido con policontusiones un camionero de 53 años al salirse de la vía en Torremejía y quedar atrapado

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 53 años ha resultado herido con policontusiones al salirse de la vía en el término municipal de Torremejía (Badajoz) y quedar atrapado en el vehículo.

El accidente se ha registrado este viernes en el punto kilométrico 637, sentido norte, en la A-66, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, efectivos de señalización y restablecimiento de la circulación, dotaciones de bomberos del parque de Mérida y una unidad medicalizada.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital de Mérida, donde ha ingresado en estado "menos grave".