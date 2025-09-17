Herido con politraumatismos tras colisionar con un quad contra una farola entre Don Benito y Villanueva

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años de edad ha resultado herido con politraumatismos en un accidente de quad ocurrido este miércoles, 17 de septiembre, en la carretera que une Don Benito y Villanueva de la Serena, donde ha colisionado contra una farola.

El siniestro se ha producido sobre las 18,10 horas, momento en el que una llamada al 112 de Extremadura ha activado los recursos de emergencias.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva. En concreto, han intervenido dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la policía local y Guardia Civil.