Herido con quemaduras múltiples un hombre tras una explosión de gas en un accidente doméstico en Valdeobispo

CÁCERES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha resultado herido de carácter "menos grave", con quemaduras múltiples, tras una explosión de gas en un accidente doméstico ocurrido este martes, 30 de diciembre, en Valdeobispo (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 08,15 horas, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Cáceres, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han trasladado un helicóptero y una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del centro de salud de Plasencia Sur, una dotación de bomberos del Sepei, y una patrulla de la Guardia Civil.