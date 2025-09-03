Heridos leves dos jóvenes en Mérida tras ser atropellados por un vehículo

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años y una fémina de 27 años han resultado heridos de carácter leve tras ser atropellados por parte de un vehículo la pasada noche en Mérida.

El suceso, por el que ambos jóvenes han tenido que ser derivados hasta el hospital de la capital extremeña, ha tenido lugar sobre las 05,50 horas de esta pasada madrugada en la avenida de las Comunidades de Mérida, según los datos aportados por el Centro 112, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el atropello.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud.