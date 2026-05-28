El hermano de Pedro Sánchez entra a la Audiencia Provincial de Badajoz por la puerta trasera

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, entra por la puerta trasera de la Audiencia Provincial de Badajoz a su llegada al juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz - ANDRÉS RODRÍGUEZ/ EUROPA PRESS

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha llegado a las 9,40 horas de este jueves a la Audiencia Provincial de Badajoz, a la que ha entrado por la puerta trasera, y donde a las 10,00 horas se inicia el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Ante una gran expectación de medios de comunicación que lo esperaban en la Audiencia Provincial de Badajoz, situada en la avenida de Colón de la capital pacense, David Sánchez ha llegado poco antes del inicio de la primera sesión de este juicio, y ha entrado por la puerta trasera, al igual que la mayor parte de los once investigados en este caso.

Cabe recordar que el juicio por la contratación de David Sánchez se inicia este jueves con las cuestiones previas, aunque las acusaciones populares ya han avanzado que no van a presentar ninguna.

Durante la próxima semana, en este juicio se dirimirá si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.