Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas lo están por presunto homicidio

El abogado de los investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, José Duarte, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

ZAFRA (BADAJOZ), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos que están siendo investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) lo están por presunto homicidio.

De este modo lo ha confirmado el abogado de los mismos, José Duarte, quien ha añadido que sus clientes se encuentran "en libertad", después de que este miércoles la UCO haya acudido con una orden judicial a inspeccionar el domicilio de ambos, cercano a la vivienda de la familia de Francisca Cadenas.

En declaraciones a los medios en Hornachos, el abogado ha reconocido asimismo que existe malestar en la defensa por no haber sido avisados del registro de la vivienda de este miércoles, aunque ha mostrado respeto por el trabajo de los agentes porque "ellos tienen su propio ritmo".

