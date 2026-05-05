Un hombre de 36 años resulta herido en un accidente de tráfico de Navalmoral de la Mata

NAVAMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' al sufrir un accidente de tráfico en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 10,28 horas de este martes se ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico ocurrido en la Rotonda San Marcos de Navalmoral, en el que un hombre ha resultado herido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la

Policía Local de Navalmmoral de la Mata.

El hombre herido, de 36 años, presentaba la fractura de una pierna, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.