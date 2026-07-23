Un hombre de 79 años resulta herido al sufrir una caída de su moto cerca de Coria

CORIA (CÁCERES), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha resultado herido 'menos grave' este jueves al sufrir una caída con la moto que conducía cerca de la localidad cacereña de Coria.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8,21 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando de la caída de un motorista en la carretera EX-109, a 3 kilómetros de Coria.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

A consecuencia de la caída, un hombre de 79 años ha resultado herido con politraumatismos, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital de Coria.