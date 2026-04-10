Un hombre de 86 años fallece en una salida de vía en Benquerencia de la Serena (Badajoz)

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 86 años ha fallecido este pasado jueves en una salida de vía y posterior vuelco en un terraplén en la localidad pacense de Benquerencia de la Serena.

Una llamada al 112 de Extremadura cerca de las 20,30 horas informó de este accidente de tráfico, en el que el varón fallecido quedó atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del PAC de Castuera, dotaciones de bomberos de Castuera y Don Benito y una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil.