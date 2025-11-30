El hombre atrincherado en Cilleros se encuentra ya bajo control policial tras acceder agentes a la vivienda

Archivo - Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CILLEROS (CÁCERES), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que permanecía atrincherado en Cilleros (Cáceres) desde este pasado sábado, día 29, armado con un cuchillo, se encuentra ya bajo control policial tras haber accedido efectivos a la vivienda después de obtener la correspondiente autorización judicial.

La intervención se ha desarrollado sin ningún herido y, en estos momentos, el varón está siendo atendido por personal sanitario, según ha informado la Guardia Civil.

Cabe recordar que varias patrullas de dicho cuerpo se personaron este pasado sábado e iniciaron las labores de negociación aunque, pese a los intentos de los negociadores y de familiares, el individuo se negó a salir.