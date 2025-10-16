Un hombre se encuentra en estado crítico por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Badajoz

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años se encuentra en estado crítico tras sufrir intoxicación de monóxido de carbono como consecuencia del humo de un incendio sufrido en una vivienda en Badajoz la pasada madrugada.

El incendio se ha originado sobre las 06,00 de esta pasada madrugada en una vivienda ubicada en la calle Vistahermosa de la capital pacense, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

Como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico por intoxicación de monóxido de carbono.

Tras una llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, efectivos de servicio de la Policía Local y la Nacional, una unidad de soporte vital básico del SES, y medios del Punto Unificado de Atención Continuada (PUAC) de Badajoz.